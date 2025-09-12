Juve-Inter: Tudor ‘né pesi né esami, siamo solo all’inizio’

agenzia

Il tecnico: 'Mancheranno 35 gare, dobbiamo fare un percorso'

TORINO, 12 SET – “Non c’è nessun peso e nessun esame, è solo una partita bella da giocare: dopo la gara contro l’Inter ci saranno ancora 35 giornate di campionato”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, risponde a una domanda su quanto possa essere importante il derby d’Italia di domani alle 18 allo Stadium. “C’è ancora tutto un percorso da fare – continua il bianconero in conferenza stampa – e devo dire che, in questi cinque o sei mesi con me, la squadra ha sbagliato davvero poche partite”.

