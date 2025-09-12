Juve-Inter: Tudor ‘sensazioni positive, pronti a ripartire’

agenzia

Tecnico bianconero, 'Il calcio giocato mi è mancato'

TORINO, 12 SET – “Ho sensazioni belle e positive, mi è mancato il calcio giocato in queste due settimane di sosta: ora siamo pronti a ripartire dalla partita di domani”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, si proietta verso il derby d’Italia contro l’Inter in programma domani alle 18 allo Stadium. “Sarà una partita particolare, lo è sempre dopo le pause per le nazionali – continua in conferenza stampa – e si affronteranno due squadre forti, sarà una bella sfida da giocare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA