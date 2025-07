Juve: Joao Mario, ‘Farò di tutto per vincere trofei’

agenzia

Il portoghese si presenta, 'Sono un terzino molto offensivo'

TORINO, 24 LUG – “Provo sensazioni fantastiche, so di essere arrivato nel club più importante in Italia e tra i più grandi del mondo: darò tutto per vincere titoli e ottenere grandi risultati”: sono le prime parole di Joao Mario da nuovo giocatore della Juventus. “Ho parlato con Conceicao, mi ha detto solo cose belle di questa squadra e di questa città – ha aggiunto ai canali ufficiali del club – e mi sono reso conto che dovevo venire: sono molto felice di giocare ancora insieme a lui”. E sulle sue caratteristiche: “Ho iniziato da ala, perciò sono un terzino molto offensivo cui piace creare occasioni per servire assist o segnare gol” ha concluso il portoghese classe 2000 prelevato dal Porto a titolo definitivo.

