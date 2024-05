Juve: lieve lesione per Danilo, a rischio finale coppa Italia

agenzia

Il capitano si ferma, corsa contro il tempo per il 15 maggio

TORINO, 06 MAG – Brutte notizie per Allegri, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia: il capitano della Juventus Danilo è costretto a fermarsi dopo gli acciacchi accusati nella Capitale durante la partita contro la Roma. Gli esami strumentali al JMedical “una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale”, fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. Allegri non potrà contare su Danilo per la sfida di domenica pomeriggio contro la Salernitana, ma soprattutto si pensa alla finale di coppa Italia, contro l’Atalanta il 15 maggio all’Olimpico di Roma. Al momento Danilo è da considerarsi a rischio per la finalissima, lo staff medico ha nove giorni per tentare una sorta di “recupero lampo” del capitano bianconero.

