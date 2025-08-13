Juve: Locatelli ‘l’obiettivo è tornare a vincere’

agenzia

Tudor, 'Grazie tifosi, stateci vicino: noi daremo sempre tutto'

TORINO, 13 AGO – “L’unico obiettivo è tornare a vincere, forza Juve”: è il messaggio mandato dal capitano dei bianconeri, Manuel Locatelli, dal campo dell’Allianz Stadium. “E’ un’emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore, è una responsabilità grande ma sono fiero di averla – aggiunge il centrocampista pochi istanti prima della sfida in famiglia contro la Next Gen – ma preferisco non parlare di me, cito una leggenda del club come Vialli: come diceva lui, ‘Con il lavoro di squadra si vince’. Ed è ciò che dobbiamo essere noi”. Dopo Locatelli, prende la parola Igor Tudor: “Essere qui con questo caldo è una grande dimostrazione d’amore – dice il tecnico ai tifosi presenti allo Stadium – e posso promettere che i ragazzi daranno sempre tutto: stateci vicini, insieme possiamo fare grandi cose”.

