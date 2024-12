Juve: modesta distrazione per Cambiaso, in dubbio per City

agenzia

Il laterale bianconero verrà monitorato quotidianamente

TORINO, 08 DIC – Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto Andrea Cambiaso al J Medical dopo l’infortunio subito nella sfida contro il Bologna. “Hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra” fa sapere la Juventus in una nota ufficiale. “Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente” aggiunge il club bianconero nel comunicato. La presenza di Cambiaso nella gara di Champions League in programma mercoledì contro il Manchester City è in forte dubbio.

