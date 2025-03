Juve: Motta ‘con l’Atalanta serve il massimo, anzi di più’

agenzia

Il tecnico 'pensiamo solo a questa sfida, non perdiamo energie'

TORINO, 08 MAR – “Abbiamo lavorato bene, pensiamo soltanto alla prossima partita: contro l’Atalanta dovremo dare il massimo, se non di più, per competere con questa grande avversaria”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il big-match contro i nerazzurri. E a chi gli propone discorsi sul terzo posto o sullo scudetto: “Non perdiamo energie in altri discorsi, in settimana abbiamo lavorato tatticamente, tecnicamente e mentalmente pensando soltanto a questa gara – risponde l’allenatore – anche perché storicamente è una sfida complicata contro l’Atalanta: stanno bene da tanto tempo, conosciamo l’avversario e daremo il massimo per ottenere il risultato”.

