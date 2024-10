Juve: Motta ‘da ex mi apprezzano perché tratto tutti bene’

agenzia

'Ho giocato in tante squadre, e sono sempre stato io'

TORINO, 26 OTT – “Ho giocato in tante squadre dove non solo a livello sportivo, ma anche umano, ho provato a fare le cose giuste senza avere nessun interesse, niente dietro da nascondere: sono stato sempre io, nel bene e nel male, per come sono fatto”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, riflette sul suo passato e sulle sue accoglienze mai polemiche. “Mi sono comportato sempre nel modo giusto, magari è per questo che ovunque torno da ex sono trattato bene – conclude l’allenatore bianconero, che con l’Inter ha vinto il Triplete nel 2009/2010 – e ringrazio queste persone, per l’accoglienza e l’aiuto durante la mia carriera e la mia vita”.

