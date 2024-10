Juve: Motta ‘Douglas Luiz? Non gli ho parlato, ma sta bene’

agenzia

Il tecnico sul brasiliano, 'Grande atteggiamento in allenamento'

TORINO, 18 OTT – “Ho parlato pochissimo con lui, ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento bellissimo negli allenamenti: sta veramente bene”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, si sofferma sulla situazione di Douglas Luiz, una delle delusione di questo inizio di stagione. “Per i giocatori forti come lui, i momenti di difficoltà servono per vedere la reazione di una persona e ho visto una reazione fantastica – ha aggiunto in conferenza stampa – e poteva fermarsi, ha avuto situazioni fisiche particolari ma lui non si ferma, continua ad allenarsi nel momento giusto: quando lo vedo così sono tranquillissimo, è la strada giusta per un giocatore come lui di essere protagonista. Ha fatto bene ma può fare meglio, sono contento di ciò che vedo negli allenamenti”.

