Juve: Motta ‘felice Cambiaso sia rimasto, ma a Como out’

agenzia

Tecnico: "Costa ha fame, Veiga e Kelly fanno più ruoli"

TORINO, 06 FEB – “Sono felice che Cambiaso sia rimasto in una grande squadra come la Juve, ha sempre avuto l’idea di rimanere: per domani non c’è, così come mancheranno anche Bremer, Cabal e Kalulu”: così il tecnico bianconero, Thiago Motta, sulla permanenza del laterale che è stato corteggiato dal Manchester City. “Kelly e Veiga sono entrambi mancini, ma possono giocare insieme e hanno fatto più ruoli, si tratta di due giocatori che per caratteristiche ci aiuteranno – dice sui nuovi arrivati – e sono molto contento di Alberto Costa: ha fame e voglia di dimostrare, è dispiaciuto di non essere in lista Champions perché avrebbe voluto partecipare ma gli ho spiegato la situazione e l’ha accettata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA