Juve: Motta, Gasperini mi fece ritrovare la voglia di giocare

agenzia

Tecnico Juve, al Genoa mi aiutò molto in un momento difficile

TORINO, 08 MAR – “Gasperini è un allenatore fortissimo, non deve dimostrare niente a nessuno: ha fatto grandi cose in campo nazionale e internazionale, ho grande rispetto e ammirazione per lui”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, si complimenta con il collega dell’Atalanta, il rivale di domani allo Stadium. Thiago Motta racconta un retroscena che risale ai tempi del Genoa: “Quello non è stato un periodo facile nella mia carriera, stavo tornando da un infortunio molto grave al ginocchio – il ricordo dell’ex calciatore, allenato proprio da Gasperini in quel periodo – e mi mise in campo nel primo tempo quando si fece male Milanetto: da quel momento ho ritrovato il sorriso e la voglia di giocare”.

