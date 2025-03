Juve: Motta ‘giorni non facili, trasformiamo la rabbia’

agenzia

Tecnico Juve 'pensiamo al Verona, sarà una sfida complicata'

TORINO, 02 MAR – “Sono stati giorni non facili dopo aver perso una gara così, ma allo stesso tempo è nostro dovere pensare alla prossima e prepararci al meglio per il Verona”. Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega come ripartire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro l’Empoli. “Dobbiamo affrontare il Verona al massimo, sappiamo che sarà complicata ma abbiamo grande energia e voglia di trasformare la rabbia – continua il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match – e cerchiamo una vittoria per continuare verso il nostro obiettivo con impegno e sacrificio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA