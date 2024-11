Juve: Motta, ‘Gol subiti? Ognuno deve dare qualcosa in più’

agenzia

Tecnico verso Udine, 'Loro bene in casa, serve gran prestazione'

TORINO, 01 NOV – “Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega come risolvere il problema dei tanti gol subiti dalla sua squadra nell’ultimo periodo. “Ognuno deve dare qualcosa in più, fare quel metro in più per non permettere agli altri di sentirsi comodi in campo” ha aggiunto in conferenza stampa. E sulla prossima avversaria, l’Udinese: “Stiamo bene, oggi ultimo allenamento in vista di Udine: siamo concentrati sulla gara, serve una grande prestazione contro una squadra che in casa va molto bene” ha dichiarato l’allenatore bianconero.

