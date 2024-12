Juve: Motta, i bilanci si fanno a fine stagione’

agenzia

Il tecnico 'sul mercato sintonia con società, testa è al campo'

TORINO, 21 DIC – “Il bilancio lo fate voi, io non li faccio adesso ma a fine stagione: la concentrazione è massima sulla prossima partita”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della trasferta di Monza. Quanto al mercato “c’è piena sintonia con club e non è una questione di regalo: siamo concentrati soltanto sul Monza e sul campo, ma ripeto che siamo in totale sintonia con la società”, sottolinea Motta.

