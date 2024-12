Juve: Motta “Lecce complicato, voglio continuità”

agenzia

"Serve una grande prestazione sotto tutti gli aspetti"

TORINO, 30 NOV – “Voglio vedere tante cose a Lecce, dare continuità a ciò che stiamo facendo e una grande prestazione sotto tutti gli aspetti per avere più possibilità di portare il risultato dalla nostra parte”. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta così la gara in Salento nel posticipo di domani sera alle 20.45. “Vengono da una vittoria, quando si cambia un allenatore porta qualcosa di nuovo ed entusiasmo – dice sugli avversari, con Marco Giampaolo che è sbarcato in giallorosso lo scorso 11 novembre e ha vinto all’esordio contro il Venezia – e hanno giocatori interessanti, con un tecnico che dà tanto alla squadra a livello di organizzazione: affronteremo una squadra complicata, ma pensiamo a noi stessi”.

