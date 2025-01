Juve: Motta, non è il momento di pensare al Napoli

agenzia

Tecnico, "Testa solo a Bruges, in campo la miglior squadra"

TORINO, 20 GEN – “Non è il momento di pensare al Napoli, ma soltanto a domani: andrà in campo la miglior squadra possibile”. Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega di avere nella testa soltanto l’appuntamento di Bruges in Champions e non il big-match di sabato in campionato contro i partenopei. “L’obiettivo è vincere domani, poi avremo il Benfica e alla fine vedremo dove saremo arrivati – dice sul percorso che attende i bianconeri negli ultimi 180′ di prima fase della competizione – e abbiamo recuperato bene i giocatori che avevano problemini”. Anche lo stesso Thiago non è al meglio: “E’ solo un po’ raffreddore, farò una bella dormita e domani sarò al 200% come i miei ragazzi” la battuta del tecnico sulle sue condizioni.

