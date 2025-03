Juve: Motta, sento la fiducia della società e della squadra

agenzia

Il tecnico 'ottimo rapporto, chi pensa contrario dice una bugia'

TORINO, 02 MAR – “Se sento la fiducia di società e giocatori? Sì”: a domanda secca, il tecnico della Juventus Thiago Motta risponde senza giri di parole. “Il rapporto tra me e squadra è ottimo, ci sono uno staff, responsabilità e comunicazione – continua in conferenza stampa – e quando dico qualcosa all’esterno, è perché l’ho già detto all’interno e ci ho pensato tanto perché non voglio sbagliare con nessuno: vorrò sempre bene ai miei ragazzi e se avessi un figlio gli augurerei un allenatore onesto e diretto come me. Ogni decisione è stata accettata da tutti, chi pensa altro dice una bugia”, conclude Thiago Motta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA