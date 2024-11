Juve: Motta studia la formazione ‘Vlahovic? Può darsi rifiati’

agenzia

Tecnico, 'Lo valuteremo. Nico e Douglas Luiz ancora out'

TORINO, 01 NOV – “Vlahovic rifiata? Può essere, è una situazione che valuteremo nell’ultimo allenamento”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulla possibilità di escludere il serbo dall’undici titolare nella trasferta di Udine. “In questo momento della stagione non sono stanchi, ma stanno bene – aggiunge l’allenatore – e se arriverà il momento che Dusan non parteciperà dall’inizio troveremo soluzioni”. E sulla situazione in infermeria: “Nico e Douglas Luiz non recuperano per questa gara, vedremo per le prossime – spiega il tecnico – mentre Koopmeiners sta migliorando: non è ancora al top perché è stato fermo per un po’ di tempo, vedremo quanto potrà giocare”.

