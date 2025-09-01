Juve: Nico Gonzalez ceduto all’Atletico Madrid

agenzia

In prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo

TORINO, 01 SET – La Juventus ha salutato Nico Gonzalez, l’attaccante si trasferisce all’Atletico Madrid. “L’argentino approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione” spiega il club bianconero in una nota ufficiale. I Colchoneros pagheranno un milione di euro per il prestito oneroso, mentre il riscatto è stato fissato a 32 milioni. L’avventura di Nico Gonzalez alla Juve si chiude dopo appena un anno con quaranta presenze, cinque gol e quattro assist complessivi.

