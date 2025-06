Juve, plusvalenze fittizie e manovra stipendi simulata: Agnelli ed ex dirigenti chiedono patteggiamento

processo prisma

La richiesta dei legali dell'ex presidente, di Nedved, Paratici e Gabasio

Potrebbe arrivare presto a conclusione il processo sulle presunte plusvalenze dichiarate dalla Juventus. Gli ex dirigenti bianconeri, infatti, hanno chiesto al gup di Roma, Anna Maria Gavoni, di patteggiare una pena che varia dai 12 ai 21 mesi. Ma non solo, i vertici si sono detti anche disposti a risarcire la Consob e le oltre 200 parti civili ammesse al processo.

Gli avvocati hanno presentato questa mattina la richiesta di patteggiamento per Andrea Agnelli (1 anno e 8 mesi), per l’allora vicepresidente Pavel Nedved (1 anno e 2 mesi), per Fabio Paratici e Cesare Gabasio (1 anno e 6 mesi) e per il chief financial officer bianconero Stefano Cerrato (un anno). Per tutti con pena sospesa. Nel corso dell’udienza preliminare i pm hanno chiesto per Maurizio Arrivabene il non luogo a procedere. I reati contestati alla dirigenza juventina variano dall’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza e a false fatturazioni.

L’indagine, ribattezzata Prisma, è arrivata all’attenzione dei magistrati di piazzale Clodio dopo una decisione della Cassazione. Gli accertamenti erano stati, infatti, avviati dalla Procura di Torino che aveva lavorato sulle presunte plusvalenze «artificiali» realizzate sulla compravendita di calciatori e sulla «manovra stipendi», vale a dire lo stop nell’erogazione dei compensi ai tesserati dettato nel 2020 dall’emergenza Covid che però, secondo i pm, fu soltanto simulato.

Si pensava che il reato più grave (la manipolazione del mercato) fosse stato commesso nel capoluogo piemontese perché è dalla sede del club che il 20 settembre 2019 partì, per via telematica, il primo comunicato alla Borsa. La Suprema Corte ha stabilito invece che la competenza è tutta romana in quanto è nella Capitale che il data server del sistema operativo rese il messaggio «accessibile al pubblico», attraverso una connessione da remoto al sito www.1info.it.