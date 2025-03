Juve: sollievo Conceicao, stop di dieci giorni

agenzia

Il portoghese ha rimediato un'elongazione, obiettivo Firenze

TORINO, 03 MAR – La Juventus e Francisco Conceicao possono tirare un sospiro di sollievo, i controlli cui si è sottoposto il calciatore hanno escluso lesioni muscolari importanti. “Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale” fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale dopo la visita al J Medical. Lo stop del portoghese sarà di circa dieci giorni, il giocatore salterà le sfide di questa sera contro il Verona e di domenica prossima contro l’Atalanta; l’obiettivo è rientrare per la trasferta di Firenze contro i viola, in programma domenica 16 marzo alle 18.

