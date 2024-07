Juve: superati i 28mila biglietti per il test con Next Gen

agenzia

Entusiasmo per la sfida in famiglia del 6 agosto allo Stadium

TORINO, 23 LUG – C’è grande entusiasmo e voglia di Juve nell’ambiente bianconero. Per la sfida in famiglia del prossimo 6 agosto all’Allianz Stadium, infatti, la prevendita sta procedendo a gonfie vele: sono già oltre 28mila le persone che si sono garantite un posto per l’amichevole tra la Juventus di Thiago Motta e la Next Gen di Montero. Ecco perché, dopo aver terminato tutti i posti in primo anello e in Est al secondo livello, il club ha deciso di aprire il settore Nord 2 e si pensa anche all’apertura del Sud 2, così da arrivare a quota 35mila. E’ un vero e proprio boom rispetto all’anno scorso, quando furono 20mila i partecipanti con il solo primo anello occupato.

