Juve: Thiago Motta ‘niente alibi, la sconfitta ci farà bene’

agenzia

Tecnico bianconero 'dobbiamo migliorare ma saremo competitivi'

TORINO, 26 LUG – “E’ normale che in questo periodo i giocatori facciano più fatica: il pari poteva cambiare la gara ma non è un alibi, la sconfitta può farci bene se presa nel modo giusto”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta così la pesante sconfitta per 3-0 nella sua prima uscita contro il Norimberga. “Siamo in una fase in cui dobbiamo migliorare sicuramente e in fretta, ma questa settimana in Germania è andata bene – aggiunge l’allenatore – e non ho dubbi sul fatto che costruiremo una rosa competitiva”. Soulé non ha preso parte all’amichevole: “Mi ha chiesto di non partecipare, mi sembrava una cosa giusta rispettare la sua decisione” il commento sull’argentino classe 2003, il quale sembra sempre più vicino al trasferimento alla Roma.

