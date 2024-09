Juve: Thiago Motta, ‘Pensiamo solo all’Empoli’

agenzia

Tecnico bianconero, 'Impegni ravvicinati non cambiano nulla'

TORINO, 13 SET – “Conoscevamo il calendario e le partite che dovremo affrontare, pensiamo solo all’Empoli che è una buona squadra e ha avuto un ottimo inizio di campionato”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta la trasferta in Toscana. “Non cambia nulla, giocheremo e poi recupereremo – spiega l’allenatore sugli impegni ravvicinati domani al Castellani e la sfida di martedì in Champions contro il Psv – ma sono contento di come ci siamo allenati e delle esperienze che hanno fatto i nostri in nazionale: sono tornati tutti in forma, abbiamo tanti grandi giocatori e vedremo chi inizierà e chi subentrerà a gara in corso”.

