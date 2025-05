Juve: Tudor alla prova Bologna ‘poche gare, sono tutte finali’

agenzia

'A Roma abbiamo fatto una grande partita'

TORINO, 03 MAG – “Ci sono poche partite e saranno tutte importanti: sono delle finali, bisogna fare bene in ogni gara affrontandole una per volta”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in vista del rush finale di campionato. I bianconeri hanno fatto fatica in tante sfide chiave della stagione: “Ma sono cose che riguardano il passato, io posso parlare da quando sono arrivato io – continua il croato alla vigilia della trasferta di Bologna – e a Roma abbiamo fatto una grande partita, con personalità: dobbiamo tirare fuori qualcosa di speciale in gare come questa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA