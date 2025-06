Juve; Tudor ha firmato il rinnovo fino al 2027

agenzia

Nuovo contratto per il tecnico, c'è l'opzione sul 2028

TORINO, 13 GIU – Igor Tudor ha firmato il rinnovo con la Juventus, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club. Il nuovo legame prevede un contratto fino al 2027 con opzione sul 2028. “Qualche mese fa è stato riannodato il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus, ora ad attenderlo ci sono nuove pagine da scrivere: la bella notizia è che continueremo a farlo insieme” l’augurio della società al tecnico croato. Tudor ripartirà dalle nove panchine collezionate da metà marzo in avanti, quando venne chiamato per sostituire Thiago Motta: il suo bilancio attuale è di 5 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, per una media punti di 2 a gara.

