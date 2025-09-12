Juve; Tudor, ‘Vlahovic non è mai stato così bene’

agenzia

Tecnico, 'Siete fissati con Koopmeiners, lasciamolo in pace'

TORINO, 12 SET – “I numeri di Vlahovic sono sotto gli occhi di tutti, non è mai stato così bene in vita sua: i ragazzi gli vogliono bene e lui vuole bene a loro, meglio di così non può stare”: il tecnico della Juventus, Igor Tudor, racconta come ha ritrovato il bomber serbo dopo gli impegni con la Nazionale. “Avete questa fissazione con Koopmeiners, da quando sono qui avrete fatto 10-15 domande su di lui – ribatte a chi gli chiede dell’olandese – e dobbiamo solo lasciarlo in pace: ripeto sempre le stesse cose, dico che ci tiene tanto e che farà molto bene”.

