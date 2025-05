Juve: Vlahovic in gruppo, cresce l’ottimismo per la Lazio

agenzia

Attaccante riprende i lavori e può rientrare per trasferta Roma

TORINO, 08 MAG – Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. All’antivigilia della trasferta di Roma contro la Lazio, infatti, l’attaccante della Juventus ha ripreso i lavori insieme ai compagni: alla Continassa, dunque, cresce l’ottimismo circa un recupero del serbo in vista della delicatissima gara in programma sabato alle 18 all’Olimpico. Teun Koopmeiners, invece, prosegue con una tabella personalizzata e resta in forte dubbio per questo spareggio Champions contro i biancocelesti.

