Juve: Vlahovic non ce la fa, salta trasferta a Bergamo

agenzia

L'attaccante fuori dall'elenco dei convocati di Thiago Motta

TORINO, 13 GEN – Il provino di Dusan Vlahovic non è andato bene e l’attaccante serbo non sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Nel pomeriggio ha tentato il recupero, senza riuscirci: resterà indisponibile, come Conceicao e Milik, Cabal e Bremer. Nella lista rientra Locatelli, il quale ha scontato il turno di squalifica nel derby contro il Toro, mentre lo stesso Thiago dovrà guardare i suoi dalle tribune: ha ricevuto un turno di stop dopo l’espulsione rimediata nella stracittadina per le scintille con il granata Vanoli, al suo posto ci sarà il vice Hugeux come già capitato in Juventus-Venezia dello scorso 14 dicembre.

