Juve: Yildiz nominato miglior giocatore di agosto

Il turco premiato prima della gara con l'Inter allo Stadium

TORINO, 12 SET – E’ Kenan Yildiz il miglior giocatore del mese d’agosto in Serie A. Il turco della Juventus è partito forte, non è ancora riuscito a segnare nelle sfide contro Parma e Genoa ma ha fornito i due assist vincenti per superare i gialloblu nella prima giornata di campionato. Il numero 10 bianconero riceverà il riconoscimento direttamente sul prato dell’Allianz Stadium poco prima del derby d’Italia contro l’Inter fissato alle ore 18 di domani.

