Juve: Zhegrova ‘convinto dal progetto, presto sarò pronto’

agenzia

Ecco neo acquisto: 'Periodo travagliato, squadra di qualità'

TORINO, 11 SET – “Sono stato convinto dal progetto Juve, questa squadra ha grandi qualità: vogliamo vincere tutte le partite, l’obiettivo è sempre quello”: così si presenta Edon Zhegrova, volto nuovo della Juventus. “Vengo da un periodo travagliato, ma sto lavorando duramente insieme allo staff – dice il kosovaro con cittadinanza albanese, la cui ultima apparizione in gara ufficiale risale al 14 dicembre 2024 – e presto sarò pronto: posso dare il mio contributo, i feedback sono molto positivi perché tutti mi hanno accolto benissimo e questi primi giorni alla Juve sono stati grandiosi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA