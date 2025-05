Juvenrus: torna Yildiz, Kelly tenta il recupero

agenzia

Tudor senza gli squalificati Kalulu, Savona e Thuram

TORINO, 15 MAG – La Juventus ha il destino nelle proprie mani, le serve battere Udinese e Venezia per non preoccuparsi della concorrenza e andare automaticamente in Champions League. Alla Continassa proseguono i lavori e Tudor ritroverà Yildiz, al rientro dopo aver scontato i due turni di stop. Arrivano buone notizie anche da Kelly, il quale ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo: il suo rientro sarebbe fondamentale perché contro i friulani mancheranno gli squalificati Kalulu (che ha preso due giornate, quindi ha terminato in anticipo la stagione) e Savona. A centrocampo, invece, non ci sarà Thuram, fermato anche lui per un turno, e si prepara la coppia McKennie-Douglas Luiz, nel caso in cui Locatelli dovesse giocare da centrale di difesa. In attacco, infine, resta aperto il ballottaggio tra Kolo Muani e Vlahovic.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA