Juventus al lavoro, Tudor pensa al Mondiale per club

Bianconeri in campo dopo una settimana di stop post Venezia

TORINO, 02 GIU – La Juventus ha ripreso gli allenamenti, alla Continassa è iniziata ufficialmente la missione Mondiale per club. Il tecnico Igor Tudor ha diretto la prima seduta dopo il “rompete le righe” scattato domenica scorsa, post-vittoria contro il Venezia che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League. Il gruppo a disposizione dell’allenatore, però, è ridotto ai minimi termini: oltre ai calciatori infortunati, all’appello mancano anche i dieci bianconeri convocati dalle rispettive nazionali (Nico Gonzalez, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Adzic, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Rouhi e Locatelli, quest’ultimo che si è fermato in azzurro per un problema fisico proprio nelle ultime ore). Il primo appuntamento per la Juve in America è fissato per il 19 giugno alle 3 del mattino (ora italiana) nella sfida contro l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi.

