Juventus: Allegri, “Mancano 7 punti alla Champions”

agenzia

C'è rammarico anche per Juric, 'Pensavo di vincere alla fine'

TORINO, 13 APR – Dopo il derby della Mole c’è rammarico da entrambe le parti, lo confermano Ivan Juric e Massimiliano Allegri. “Nella ripresa potevamo davvero vincere, avevo la sensazione di potercela fare” ha dichiarato l’allenatore del Toro; “Quando non vinci c’è sempre dispiacere, ma ci prendiamo il punto e proseguiamo sulla nostra strada” risponde il tecnico della Juventus. Tra i bianconeri, il volto della delusione è quello di Dusan Vlahovic: “E’ molto dispiaciuto per le occasioni che non ha sfruttato, ma ha fatto una buona partita come tutta la squadra – dice Allegri sul serbo – e in ogni caso sapevamo le difficoltà che avremmo trovato: il Toro è in lotta per l’Europa e ha una delle migliori difese”. E sulla corsa Champions: “Credo che manchino sette punti, l’importante è centrare il nostro obiettivo” conclude in conferenza stampa. Intanto, però, dovrà valutare le condizioni di Szczesny, il quale ha chiuso la partita con una sospetta frattura alle ossa nasali. Juric, invece, rischia di salutare il Toro senza aver mai vinto una stracittadina: “Non abbiamo ancora parlato di futuro, sicuramente oggi sono stato orgoglioso di essere granata perché lo stadio era fantastico – la risposta del croato, in scadenza a fine anno – e sono convinto che faremo un gran finale di stagione, anche perché è da cinque mesi che non sbagliamo una partita”. Juric ha ricevuto la terza espulsione in questo campionato: “Ma questa volta è davvero inspiegabile, quando sbaglio lo ammetto sempre – dice il tecnico granata – e avevo solo questo perché fosse stato fischiato fallo su Szczesny e non su Vanja: la direzione arbitrale non mi è piaciuta, non ho capito nemmeno le ammonizioni di Ricci e Paro”.

