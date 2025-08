Juventus: Bremer, “Ora sto bene, tornerò ai miei livelli”

agenzia

Il brasiliano è stato fuori per infortunio per 10 mesi

ROMA, 04 AGO – “Ora sto bene e guardo avanti. Tornerò ai miei livelli. Quando stai fuori tanti mesi inizi a guardare le cose da un punto di vista diverso, non soltanto come calciatore. Il nuovo Bremer sarà più cattivo e in campo sarà sempre al cento per cento”. Dopo 10 mesi dall’infortunio il difensore brasiliano Bremer della Juventus fa il punto sul suo rientro e sulle aspettative della squadra bianconera. “Da fuori ho visto che mancavano dei leader dopo i tanti cambiamenti e con il mio infortunio abbiamo perso altre certezze. Sono stati momenti difficili ma la squadra è cresciuta: queste esperienze migliorano – spiega ai microfoni di Mediaset – Nell’amichevole contro la Reggiana ho provato una sensazione bellissima nel tornare in campo dopo tanti mesi di lavoro e sacrificio. Mi sono sentito a mio agio. Ovviamente mi manca ancora qualcosa a livello fisico, però sono sulla strada giusta. Adesso il mio obiettivo è giocare le prossime tre amichevoli per raggiungere la condizione migliore”. “Quest’anno sarà diverso, il gruppo sta bene mentalmente e poi vedremo cosa porterà il mercato. Stiamo costruendo un progetto e una Juventus solida, dobbiamo tornare a lottare per vincere. Per lo scudetto sarà una lotta tra le solite quattro: il Napoli parte favorito e si è rinforzato sul mercato, l’Inter resta una buonissima squadra. Poi c’è il Milan di Allegri che ha solo il campionato. Ovviamente c’è la Juventus. Sono convinto che torneremo a primeggiare in tempi rapidi, lo pensiamo tutti. Yildiz è un altro rispetto all’anno scorso, è migliorato tanto ed è un giocatore differente. Gatti è diventato un leader. Le basi sono buone”, conclude Bremer.

