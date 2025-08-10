Juventus: Cambiaso, ‘scudetto? Pensiamo solo al lavoro’

agenzia

Laterale bianconero, 'Bella vittoria con Borussia, avanti così

TORINO, 10 AGO – “Non ce ne frega niente delle griglie scudetto, non ci interessa se ci mettono primi, quarti o quinti: il mister sta facendo passare il messaggio di pensare agli allenamenti quotidiani, dobbiamo solo fare questo”: così il difensore della Juventus, Andrea Cambiaso, in vista della prossima stagione. “In questo club pensi solo a dare al massimo in ogni gara, è ciò che vuole Tudor ed è ciò che faremo – continua ai media presenti a Dortmund, dove la squadra ha battuto 2-1 il Borussia in amichevole – è il modo per costruire un progetto vincente”. Il mattatore del test contro i tedeschi è stato proprio Cambiaso, autore di una doppietta: “Il secondo è tra i miei gol più belli, anche perché ne ho fatti pochi – sorride il bianconero – ma in generale siamo contenti perché abbiamo fatto una bella settimana di ritiro e una partita seria: voglio essere un elemento importante e dare una mano alla squadra”.

