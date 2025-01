Juventus, controlli medici al J Medical per Conceicao

agenzia

Il portoghese si sottopone a nuovi test per valutare infortunio

TORINO, 07 GEN – Francisco Conceicao è al J Medical per nuovi controlli medici. L’attaccante della Juventus, infatti, è tornato dall’avventura in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con alcuni problemi muscolari che andranno approfonditi con ulteriori test da parte dello staff medico bianconero. Il portoghese spera di ricevere buone notizie, anche se la sua presenza nel derby di sabato contro il Torino continua a essere a forte rischio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA