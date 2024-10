Juventus Douglas Luiz al J Medical per esami

agenzia

Brasiliano valuta problema muscolare accusato allo Stadium

TORINO, 23 OTT – E’ il giorno della verità per Douglas Luiz. Il centrocampista della Juventus si è presentato in mattinata al J Medical per valutare il problema muscolare che lo ha fermato durante il riscaldamento della sfida di Champions League contro lo Stoccarda. “Speriamo non sia nulla di grave, si è fermato subito” diceva il tecnico bianconero, Thiago Motta, durante la conferenza stampa post-partita. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami, con la squadra che vuole archiviare la prima sconfitta stagionale contro i tedeschi e proiettarsi subito verso il derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica alle 18 a San Siro.

