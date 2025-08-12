Juventus: il club saluta Lehmann, ufficiale trasferimento a Como

agenzia

Bianconeri confermano la cessione della calciatrice svizzera

TORINO, 12 AGO – Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata: la Juventus saluta Alisha Lehmann e annuncia il suo trasferimento al Como Women. “Grazie di tutto Alisha, in bocca al lupo per il futuro” si legge nella nota diramata dal club bianconero. Lehmann dà l’addio dopo appena una stagione con 22 presenze e uno scudetto vinto, oltre ad alcuni record: è stata la prima svizzera a trovare un gol con la Juve; è una delle cinque giocatrici che hanno trovato il gol nella prima gara giocata in Serie A con la maglia della Juventus nel corso degli ultimi quattro anni; solo Amalie Vangsgaard (17) ha registrato più presenze con la Juventus entrando a gara in corso rispetto ad Alisha Lehmann nella Serie A 2024/25 (10).

