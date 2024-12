Juventus: Motta, potevamo chiudere la gara nel secondo tempo

agenzia

Fare partite come quella di stasera fa parte del nostro percorso

MONZA, 22 DIC – “Abbiamo fatto una partita per vincere, potevamo fare meglio le transizioni nel secondo tempo e arrivare al terzo gol per chiuderla”: così Thiago Motta, tecnico della Juventus, dopo la vittoria in casa del Monza. “Pensavo soltanto a fare una buona partita questa sera contro una squadra che ha un buon allenatore e buoni giocatori. – dice ancora Motta – È stata una partita complicata e difficile, di fronte a una squadra di livello. Fare partite come quella di stasera fa parte del nostro percorso, della nostra crescita: abbiamo meritato la vittoria. Ora pensiamo alla nostra strada e a recuperare in vista della Fiorentina”.

