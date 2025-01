Juventus: Motta, ‘Vlahovic? Non al 100% da valutare’

agenzia

Tecnico, 'Conceicao assente. Sfida speciale per Koop'

TORINO, 13 GEN – “Dobbiamo valutare Vlahovic: non è ancora al 100%, vedremo come starà durante l’allenamento di oggi pomeriggio”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega le condizioni dell’attaccante serbo alla vigilia della trasferta di Bergamo. “Mancherà Conceiçao – continua l’allenatore sulla situazione in infermeria – oltre a Bremer, Cabal e Milik”. Per Koopmeiners, invece, sarà il primo ritorno da avversario in casa dell’Atalanta: “Torna in un posto dove è stato bene, sarà una gara speciale per lui: dovrà dare il massimo e controllarsi a livello emotivo” commenta Thiago Motta sul centrocampista, capitano dei bianconeri nel derby contro il Toro.

