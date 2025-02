Juventus: Motta, ‘Vlahovic o Kolo Muani? Importante è squadra’

agenzia

Tecnico: "Dusan ha atteggiamento impeccabile, vedremo chi gioca"

TORINO, 06 FEB – “Vlahovic e Kolo Muani sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo che fanno: potranno giocare insieme oppure uno inizia e l’altro subentra, ma vedremo di partita in partita perché la cosa più importante è il collettivo”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega così il dualismo tra il serbo e il francese nell’attacco bianconero. “Dusan ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile, anche quando non ha giocato – dice, alla vigilia della sfida di campionato con il Como, l’allenatore sul bomber ex Fiorentina, nelle ultime gare scavalcato dall’ex Psg – e si è sempre allenato bene, accettando le scelte: parliamo di collettivo e non di singoli, sanno tutti la nostra filosofia e stiamo lavorando molto bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA