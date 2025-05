Juventus promossa in Champions, Venezia ed Empoli in Serie B

agenzia

Fiorentina in Conference, Roma e Bologna in Europa League

ROMA, 25 MAG – Juventus promossa alla prossima Champions League (con Napoli, Inter ed Atalanta), Venezia ed Empoli retrocesse in Serie B, con il Monza. Sono questi i verdetti più importanti dell’ultima giornata della Serie A, che ha visto anche la Lazio esclusa da tutte le Coppe europee dopo il ko casalingo con il Lecce (0-1) e, di conseguenza, la Fiorentina promossa alla Conferenze League grazie al successo per 3-2 in casa dell’Udinese. La Juventus ha battuto il Venezia 3-2, mentre il Verona ha sconfitto 2-1 in trasferta l’Empoli. Il Parma vince 3-2 a Bergamo e conserva la massima serie. La Roma vince 2-0 a Torino e parteciperà all’Europa League, con il Bologna, vincitore della Coppa Italia.

