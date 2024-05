Juventus: Rugani firma il rinnovo fino al 2026

agenzia

Il difensore ha prolungato il suo legame con il club bianconero

TORINO, 24 MAG – Daniele Rugani resta ancora alla Juventus, ora è arrivato l’annuncio ufficiale. “Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni: è ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026” spiega il club in una nota. L’avventura del difensore sotto la Mole è iniziata addirittura nel 2012, quando sbarcò in bianconero appena maggiorenne. “Una storia, quella in bianconero di Daniele, fatta anche di vittorie, con l’ultima arrivata in Coppa Italia il 15 maggio scorso. Una storia che continua, fino al 2026. Insieme” conclude il comunicato della società.

