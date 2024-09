Juventus: Thiago Motta, ‘Mercato? Sono molto felice’

agenzia

Il tecnico, 'arrivati giocatori forti in una squadra forte'

TORINO, 31 AGO – “Sono felice del mercato, sono arrivati giocatori forti e di talento in una squadra forte”: è questo il giudizio del tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulla finestra di trattative estive che si è conclusa ieri. “Tutti hanno fatto uno sforzo per venire qui – spiega l’allenatore – e sono forti e intelligenti: devono mettere il talento al servizio della squadra per affrontare ogni singola partita”. E sulle uscite: “Djalò, Kostic e Arthur fanno parte della Juve, ma il mercato in uscita è ancora aperto” aggiunge l’italo-brasiliano.

