Juventus: Tudor ‘a Bologna si decide tanto, non tutto’

agenzia

Il tecnico, 'Non ho mai giocato per il pareggio, non esiste'

TORINO, 03 MAG – “La partita di domani può decidere tanto, ma non tutto”: a domanda secca su quanto possa incidere questo Bologna-Juventus in chiave qualificazione in Champions, il tecnico Igor Tudor risponde così. E sulla possibilità che ai bianconeri vada bene anche un punto per restare davanti in classifica: “Non ho mai giocato per pareggiare in vita mia, non esiste – risponde l’allenatore – e non vedo l’ora che inizia la partita: l’abbiamo preparata per andare a vincere”.

