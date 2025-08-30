Juventus: Tudor, “A Genova dovremo guadagnarci tutto”

agenzia

Tecnico bianconero, "Tosti e organizzati, serve grande gara"

TORINO, 30 AGO – “Abbiamo fatto una bella settimana di allenamento con energie e in una bella atmosfera, sappiamo che a Genova sarà dura: troveremo una squadra tosta, organizzata e in un ambiente caldo”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta la trasferta a Marassi contro i rossoblu. “Non ci regaleranno nulla, dovremo guadagnarci tutto per portare via punti da lì – spiega il croato alla vigilia della gara – e servirà una grande prestazione. Cambiaso squalificato? Non dirò mai chi può giocare, possono giocare tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA