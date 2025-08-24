Juventus: Tudor ‘Vlahovic? Bel gol, ora vediamo il mercato’

agenzia

Il croato, 'Contento per vittoria. Cambiaso? Sarà multato'

TORINO, 24 AGO – “Vlahovic ha fatto un bel gol, ha la mentalità giusta e mostra concentrazione e professionalità, ha fatto un mese di preparazione perfetta: vediamo cosa succede in quest’ultima settimana di mercato, poi capiamo”. Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sul futuro dell’attaccante che ha siglato il gol del definitivo 2-0 contro il Parma. “Sono contento perché alla prima giornata c’è sempre tensione e ansia, è normale – dice in conferenza stampa – e siamo stati bravi a concedere poco e ad avere pazienza nel trovare gli spazi per colpire”. L’unica dota dolente è l’espulsione di Cambiaso per una manata al gialloblu Lovik: “Non ho parlato con lui, ha compiuto una leggerezza e sarà multato – commenta il tecnico sul laterale – ma sta facendo miglioramenti costanti anche dal punto di vista mentale: vuole sfruttare le potenzialità enormi che ha, lo vedo molto concentrato”. Ancora su Vlahovic o l’eventuale ritorno di Kolo Muani: “sono contento di Dusan che sta facendo bene e si applica e il gol di oggi è bellissimo. Io non so cosa succederà, accetto tutto e le mie opinioni le comunico ma poi la dirigenza ha l’ultima parola”. Infine, Tudor applaude anche David e Yildiz: “Jonathan ha fatto un gol dei suoi, Kenan è in crescita costante e giustamente si parla tanto di lui”. Il Parma di Carlos Cuesta ha dato filo da torcere ai bianconeri per un’ora: “Sapevamo di affrontare una squadra straordinaria e che avremmo dovuto essere organizzati per provare a sfruttare le poche occasioni, mi porto a casa tanti spunti positivi – dice il 30enne tecnico spagnolo, all’esordio in Serie A – e siamo solo all’inizio del percorso di crescita: per aver appena cominciato, va molto bene così”. Il rammarico è aver subito il raddoppio della Juve pochi istanti dopo l’espulsione di Cambiaso: “Quell’episodio doveva darci la possibilità di attaccare, invece abbiamo preso immediatamente il 2-0 – spiega Cuesta – e dobbiamo lavorare ancora su tanti aspetti per migliorare tutti insieme”. Là davanti può contare su Pellegrino: “Ha fatto un grande lavoro, da lui e da tutti miei ragazzi mi aspetto il massimo ogni giorno per crescere: così potremo avere ottimi risultati” conclude in conferenza stampa.

