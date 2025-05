Juventus: Vlahovic migliora, speranze per Bologna

agenzia

Lavora ancora a parte Koopmeriners

TORINO, 02 MAG – Dalla Continassa arrivano buone notizie per il tecnico della Juventus, Igor Tudor. All’antivigilia della trasferta di Bologna, infatti, Dusan Vlahovic è tornato a lavorare insieme al resto dei compagni. Le condizioni del serbo, frenato negli ultimi giorni a causa di un problema muscolare e costretto al forfait nella gara di domenica scorsa contro il Monza, sono in netto miglioramento e l’attaccante si candida al rientro tra i convocati per lo spareggio Champions al Dall’Ara contro i rossoblu. Resta ancora fermo ai box, invece, Teun Koopmeiners, il quale continua a seguire un programma personalizzato per i fastidi al tendine.

