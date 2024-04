Kappa Kombat Pro, ecco la quarta maglia del Genoa

agenzia

Al BasicVillage evento anche con una mostra fotografica

ROMA, 26 MAR – Tradizione nei colori e nelle linee, ecco la quarta maglia del Genoa calcio. In occasione del lancio del Fourth Kit KOMBAT Pro per la stagione 2023/24, Kappa nella sua sede milanese al BasicVillage ha ospitato un evento lifestyle: a margine della presentazione della casacca dello storico club genovese, è stata allestita una mostra del fotografo Giorgio Galimberti dedicata alla partita-promozione e una selezione di scatti di campagna “rewriting history” a cura di Paolo Pettigiani. Per quanto riguarda le maglie davanti sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche è presente il logo Omini. I modelli prevedono sia la versione KOMBAT™ a manica lunga, sia la variante a manica corta. Gli inserti virano dal colore blu al giallo. I pantaloncini abbinati alla casacca sono rossi, a richiamare uno dei colori simbolo del club di calcio più longevo nel panorama nazionale. Kappa© è stato sponsor del Genoa alla fine degli anni Novanta, in seguito dal 2019 al 2022 e, di recente, dalla stagione 2023/24.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA